Социальные объекты Москвы и жилые дома готовы к отопительному сезону

К отопительному сезону подготовлено более 74 тысяч зданий. Это 34 тысячи многоквартирных домов, почти девять тысяч социальных и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий, уточнил Бирюков.
"Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", – сообщил заместитель мэра.
Подготовка к отопительному сезону начинается в мае, когда отключаются системы отопления. Специалисты проверяют и тестируют оборудование и все системы.
На протяжении четырех месяцев на тепловых сетях велись гидравлические и температурные испытания. Также шла подготовка ТЭЦ, котельных, газовых, электрических, водопроводных и канализационных сетей, тепловых пунктов и станций, рассказал заммэра.
Сотрудники "Мосводоканала" провели профилактический осмотр 13 тысяч километров водопроводных и около пяти тысяч километров канализационных сетей. Отремонтировано 2,5 тысячи колодцев и 623 пожарных гидранта.
Ранее Бирюков отметил, что благодаря своевременной и качественной подготовке к отопительному сезону Москва уже более 10 лет обходится без серьезных аварий и отключений.