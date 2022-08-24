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Общество
Объем высокотехнологичной медпомощи в Москве вырос на 30%

Объем высокотехнологичной медпомощи в Москве вырос на 30%

Медицинская помощь с использованием высоких технологий сегодня оказывается в более чем 40 стационарах Москвы. За первые шесть месяцев 2022 года в столице проведено свыше 90 тысяч таких операций, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Москва обновляет медицинское оборудование, внедряет инновационные технологии лечения. Благодаря этому за последние три года объем высокотехнологичной помощи в столице вырос на 30%, уточнила Ракова.

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Так, по профилю "онкология" внедрено два новых метода лечения злокачественного заболевания крови у детей и взрослых. Пациенты получают помощь в соответствии с мировыми стандартами качества, подчеркнула заммэра.

Больше всего высокотехнологической медпомощи оказывают по сердечно-сосудистым заболеваниям, травматологии и ортопедии, онкологии. Более 6% таких операций приходится на профиль "нейрохихургия", 9,3% – на офтальмологию, рассказала Ракова.

Всего бесплатную высокотехнологичную медпомощь в Москве оказывают по более чем 20 профилям. Получить ее можно в 40 городских стационарах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил новый стандарт экстренной медпомощи. Он сообщил, что в следующем году современные скоропомощные корпуса появятся в шести больницах: в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.

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Фото: Агентство "Москва"
Автор: 24 августа 2022, 15:31 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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