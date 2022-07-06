В Московском зоопарке родился экзотический зверек из Красной книги

В столице появилось еще одно умилительное чудо. Московский зоопарк отмечает пополнение в команде животных — у парочки кошачьих лемуров родилась "дочка". Зверек достаточно редкий и экзотический, занесен в Красную книгу.
Как передает сайт "Вести Подмосковья", новорожденная красавица уже начинает знакомиться с окружением. Сначала она пила лишь материнское молоко, а затем продегустировала пищу для взрослых особей своего вида. Другие кошачьи лемуры благосклонно относятся к малютке и присматривают за ней.