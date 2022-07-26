В Москве до 2026 года приведут в порядок 11 набережных

В столице продолжается создание единого рекреационного каркаса вдоль Москвы-реки. Набережные устраивают со значительным отступом от воды – это позволяет создать качественное общественное пространство.

В конце 2022 года приведут приведут в порядок набережную Марка Шагала длиной 890 метров от проспекта Лихачева до Московского центрального кольца. Там организуют три причала, установят детские площадки, построят выставочный зал, амфитеатр, кафе и велопарковки, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

До конца текущего года в порядок также приведут Симоновскую набережную на участке от Крутицкой набережной до улицы Восточная. Сейчас работы выполнены на 25%, уточнил Загрутдинов.

В 2024 году закончится благоустройство Шелепихинской набережной. В 2025-м в порядок приведут Карамышевскую набережную, также продолжится благоустройство набережной Марка Шагала и затона Новинки.

Работы будут идти на участках набережной реки Москвы в Нагатинской пойме, на Дорогомиловском полуострове и на отрезке от Курского направления железной дороги до Братеевского каскадного парка.

В 2026 году приведут в порядок набережную от парка "Фили" до театра "Мастерская Петра Фоменко". Продолжится благоустройство Симоновской набережной до Третьего транспортного кольца.

Благоустройство набережных проходит в рамках создания единого рекреационного каркаса вдоль Москвы-реки. К 2028 году в столице появится маршрут у воды протяженностью 246 километров.

В Москве за последние 11 лет в благоустроили 36 территорий воды. Набережные объединяют в прогулочные маршруты со смотровыми площадками.