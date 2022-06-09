Депутат Федоров попросил СК и прокуратуру проверить экс-омбудсмена Татулову

Свое решение Татулова объяснила "расхождением во взглядах с государством". Федоров предположил, что предприниматель могла использовать должность не только в целях повышения авторитета и решения возникающих проблем, но и "для создания протестных настроений в интересах оппозиционно настроенных групп влияния".
Депутат заподозрил экс-омбудсмена в нарушениях налогового и административного законодательства. Также Федоров заявил о возможной попытке вымогательства контрольной доли в одной из франчайзинговых компаний.
Заявление об уходе с поста омбудсмена Татулова написала около двух месяцев назад. Но парламентарий не исключил, что она способна манипулировать общественным мнением через сотрудничество с новым омбудсменом.
"Мы обеспокоены тем, что подобная деятельность Татуловой будет продолжена, поскольку считаем ее действия разрушительными и направленными против интересов страны. Также вызывают вопросы сомнительная с точки зрения закона предпринимательская деятельность владельца сети "АндерСон", – сказано в обращении.
Федоров обратил внимание генпрокурора и председателя СК на связанные с ее именем скандалы. Помимо прочего, он напомнил о критике власти, а также ее высказывании относительно празднования Дня Победы.
Обеспокоен Федоров и позицией экс-омбудсмена относительно российской спецоперации на Украине. По его мнению, Татулова дала понять, что не поддерживает решение руководства страны.
"Все эти факты свидетельствуют о том, что деятельность Анастасии Татуловой финансировалась и финансируется на западные средства сомнительного происхождения", – полагает Федоров.
Парламентарий попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет тщательно проверить изложенные в обращении факты и дать им правовую оценку. Также он призвал проверить публичную активность экс-омбудсмена на предмет нарушения законов "О противодействии экстремистской деятельности" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации".