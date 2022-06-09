Депутат Федоров попросил СК и прокуратуру проверить экс-омбудсмена Татулову

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность основательницы сети кафе "АндерСон" Анастасии Татуловой. Парламентарий заподозрил ее в злоупотреблении полномочиями на должности омбудсмена по малому бизнесу, которую она занимала почти два года.

