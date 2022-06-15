Как выйти замуж: пошаговая инструкция

Психолог Александра Метальникова сообщила, как быстро отправиться под венец. Выйти замуж теперь не проблема. По данным телеканала "360", эксперт советует сделать пять шагов.
- Четко определяем внутренний и внешний типаж подходящего кандидата. Придираемся к мелочам, расставляем приоритеты, записываем критерии.
- Выясняем потребности такого мужчины. В чем он нуждается и что для этого делает?
- Подаем себя идеальным решением именно этих задач!
- Устраиваем отборочный тур среди потенциальных женихов через общение в соцсетях, онлайн-знакомства, свидания.
- Отмечаем лучшего ухажера и ведем его в ЗАГС на регистрацию брака.
Готово! Вы замужем.
Есть лишь одна загвоздка, которая может перечеркнуть шансы на личное счастье. Если женщина грезит о свадьбе, которая решит ее проблемы — это плохая идея. Как отмечает Общественная служба новостей, психолог разграничивает желание создать семью и мечту о комфортной жизни.
Прежде, чем пытаться выйти замуж, нужно стать счастливой вне брака: обрести любимую работу, крышу над головой, достойных подруг, а также наладить контакт с родителями и заняться благотворительностью. Когда этот путь пройден, вероятность создания крепких любовных уз гораздо выше.