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Как выйти замуж: пошаговая инструкция

Как выйти замуж: пошаговая инструкция

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Психолог Александра Метальникова сообщила, как быстро отправиться под венец. Выйти замуж теперь не проблема. По данным телеканала "360", эксперт советует сделать пять шагов.

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  1. Четко определяем внутренний и внешний типаж подходящего кандидата. Придираемся к мелочам, расставляем приоритеты, записываем критерии.
  2. Выясняем потребности такого мужчины. В чем он нуждается и что для этого делает?
  3. Подаем себя идеальным решением именно этих задач!
  4. Устраиваем отборочный тур среди потенциальных женихов через общение в соцсетях, онлайн-знакомства, свидания.
  5. Отмечаем лучшего ухажера и ведем его в ЗАГС на регистрацию брака.

Готово! Вы замужем.

Есть лишь одна загвоздка, которая может перечеркнуть шансы на личное счастье. Если женщина грезит о свадьбе, которая решит ее проблемы — это плохая идея. Как отмечает Общественная служба новостей, психолог разграничивает желание создать семью и мечту о комфортной жизни.

Прежде, чем пытаться выйти замуж, нужно стать счастливой вне брака: обрести любимую работу, крышу над головой, достойных подруг, а также наладить контакт с родителями и заняться благотворительностью. Когда этот путь пройден, вероятность создания крепких любовных уз гораздо выше.

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Фото: pixabay.com
Автор: 15 июня 2022, 07:50 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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