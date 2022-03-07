Маврикиев день: народные приметы 7 марта

7 марта православные вспоминают Маврикия, который отдал жизнь за веру.

ИСТОРИЯ

Маврикий был военным и служил при правлении языческого царя. Однажды императору сообщили, что Маврикий проповедует христианское учение. Тогда правитель потребовал его объясниться. Но он пришел не один, его решили поддержать семьдесят солдат и сын. Все в один голос сказали, что являются христианами. Тогда царь приказал их казнить.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Традиционно считалось, что в день Маврикия прилетают птицы с зимовки, народ верил, что если они вернулись раньше, то и весна наступит быстрее. Также это считалось счастливым знаком. В этот день на Руси люди начинали первые работы в поле и огороде. Например, свозили удобрения, которые скопились за время зимы. Важно было сделать это до тех пор, как все растает и дорогу развезет. Кроме того, люди верили, что дети, рожденные в этот день, будут отличаться жизнерадостностью и добротой.

В Маврикиев день были следующие приметы: