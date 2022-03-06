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Общество
Тимофей Весновей и "Прощеное воскресенье": народные приметы 6 марта

Тимофей Весновей и "Прощеное воскресенье": народные приметы 6 марта

6 марта православные чтят память Тимофея Весновея. Также отмечается 7-й, заключительный, день масленичной недели, называемый "прощеным воскресеньем".
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Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

День назван по имени преподобного Тимофея, который жил в пустыне в Малой Азии в 8 веке. Еще в юности он поставил себе правилом никогда не смотреть на женское лицо, и всю жизнь был верен обету. Тимофей обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов.

Заключительный день масленичных торжеств – "прощеное воскресенье", когда следовало попросить у родных, друзей и знакомых прощения за причинённые обиды. После этого происходили проводы Масленицы, с весёлыми плясками и песнями.

Что нельзя делать 6 марта

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, которые соблюдаются в этот день. Церковный праздник Тимофея Весновея запрещает оставлять незаконченные дела. Пожилым людям не стоит работать в этот день, чтобы не навлечь смерть. В последний день Масленицы не стоит стричь волосы и ногти, чтобы не укоротить себе жизнь. В этот церковный праздник нельзя бездельничать, а то можно потерять работу. Не стоит готовить пельмени, а то придется жить впроголодь до осени.

Приметы и традиции

6 марта православные чтят память Тимофея Весновея, а также отмечается последний день Масленицы или "Прощеное воскресенье". В этот церковный праздник издревле обращали внимание на традиции и приметы.

  • Если рано потекла вода по улицам, то придется рано сеять
  • Туман сулит богатый урожай грибов и ягод
  • Снегопад или метель — скоро наступит тепло
  • Ручьи — к ранней весне
  • Высокие сугробы — к теплу.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 марта 2022, 01:53 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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