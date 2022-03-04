День Льва Катанского и масленичные "Золовкины посиделки": традиции 5 марта

5 марта православные чтят память Льва Катанского. Также отмечается 6-й день масленичной недели, называемый " золовкины посиделки ".

История

Преподобный Лев Катанский жил в Катане на Сицилии в VIII веке. Люди знали его как человека доброго и милосердного, особенно в отношении бедняков и беспризорников. За его доброту и непоколебимую веру Господь наградил Льва даром чудотворения и целительства.

На шестой день Масленицы было принято ходить в гости ко всем родственникам и угощаться блинами. Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок (золовка – сестра мужа, Прим. ред.) и других родственников мужа. Если золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок.

Что нельзя делать 5 марта

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, которые соблюдаются в этот день. Церковный праздник Льва Катанского запрещает стричь маленьких детей, чтобы они не заболели. Нельзя смотреть на падающие звезды, они могут указать на скорую смерть. В этот православный праздник стоит всячески избегать болезней, иначе можно долго не выздороветь. На 6-1 день Масленицы не следует начинать что-то новое, ждет неудача. Не стоит носить изношенную обувь в этот день, лучше ее выбросить. Церковный праздник Льва Катанского рекомендует женщинам не завивать кдри.

Приметы и традиции

5 марта православные чтят память Льва Катанского, а также отмечается 6-й день Масленицы. В этот день издревле обращали внимание на традиции и приметы.