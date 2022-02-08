С 1 марта в России все свидетельства о смерти станут электронными

С 1 марта 2022 года в России станет обязательным выдача медицинских свидетельств о смерти в электронном варианте. Единый реестр таких документов будет вести Минздрав, постановление уже подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Как сообщаете телеканал "360", формирование электронного свидетельства о смерти теперь будет обязательным, а не по желанию. Все данные об умершем, включая причину смерти, будут вносить в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда информация поступит в Единый госреестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие структуры.