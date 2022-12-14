Живые новогодние елки опасны для собак – предупредил кинолог

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил собачников об опасности живых новогодних елок. По его мнению, четвероногих питомцев привлекает запах хвойной красавицы, поэтому они нередко пробуют ее на вкус. Как результат — печальные последствия. "Собака может поранить пасть острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки", — передает слова эксперта сайт VSE42.RU.
Что же делать, если живая елка уже куплена или совсем нет желания ставить искусственную? Предпочтительно разместить дерево в уголке комнаты, где нет электроприборов. Желательно пресечь контакт собаки с ветками специальными ограждениями. Их можно поставить вокруг елки.