"Большая утрата": в возрасте 93 лет умер Георгий Санников

Только что стало известно о том, что на 94-м году жизни скончался Ветеран Внешней разведки КГБ Георгий Санников. Сообщил об этом Сергей Иванов, руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Георгий Захарович родился в Екатеринбурге 25 марта 1929 года. Свой путь он начал как курсант Киевской школы ВВС, после чего, окончив юридический факультет КГУ имени Тараса Шевченко, устроился на работу в органы госбезопасности Украинской ССР.
За время своей карьеры
Георгий Санников
помогал ликвидировать националистическое движение в Украине.
Кроме того, он дважды командировался в Германию, где не только находил
ценные источники информации, но и принимал участие в четырехсторонних
переговорах по Западному Берлину.
Весь полученный за жизнь опыт он с гордостью нес в общество: написал книгу "Их закалила война...", а также оказывал информационную поддержку при создании сценариев и телепередач, много выступал на телевидении. Также покойный Георгий Захарович приложил немало сил к патриотическому воспитанию молодежи.
"Это очень большая утрата для всех, кто его знал", – отметил Сергей Иванов.
О дате и времени похорон
Георгия Захаровича Санникова будет сообщено дополнительно.