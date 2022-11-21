Бизнесвумен и оппозиционер: биография Анастасии Татуловой

Анастасия Анатольевна Татулова – основательница и владелица семейных кафе "АндерСон", экс-омбудсмен в сфере защиты прав малого и среднего бизнеса. На посту общественного представителя предпринимателей проработала меньше двух лет. Ее обвиняют в создании протестных настроений в интересах оппозиционно настроенных групп влияния. В настоящее время Генпрокуратура РФ и СК РФ по запросу депутат ГД РФ Евгения Федорова ведут разбирательство деятельности Татуловой, в частности, вероятных случаев налоговых и административных правонарушений, вымогательства. Отдельное внимание парламентарий уделил открытой антироссийской риторике Анастасии Татуловой направленной против властей и армии, в которой он усмотрел признаки экстремизма.

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Семья и ранние годы

Бизнесвумен родилась 25 сентября 1974 года в Северодвинске, где служил ее отец – вице-адмирал Анатолий Шлемов. Школьные годы, которые после смены места службы отца провела в подмосковной Электростали, Татулова вспоминает без ностальгии. Не исключено, что именно отцовские звезды помогли Анастасии Анатольевне поступить в престижный вуз.

Образование

Годы учебы в одном из лучших столичных вузов – МГУ имени М.В. Ломоносова – пришлись на начало 90-х годов. Подрабатывать начала еще на первом курсе, у нее появилась собственная рекламная компания, пошла прибыль.

В 40-летнем возрасте бизнесвумен получила допобразование в Business School for Owners (2014), а затем в Московской школе управления «Сколково» (2015). В Сколоково Татулова также пристроила и старшего сына Артема, выпускника Startup Academy Junior. Артем гордится тем, что без высшего образования к 17 годам заработал свой первый миллион, занявшись торговлей в 7 классе. Примечательно, что сын Татуловой позже стал уполномоченным по вопросам развития молодежного предпринимательства.

Начало «АндерСона»

В 2009 году Татулова Анастасия основала собственную сеть кафе-кондитерских «АндерСон».

В 2013 году появилось собственное производство – «Фабрика Счастья АндерСон» на Соколиной горе. По состоянию на 2022 год в сети около 50 кафе в 13 городах России и СНГ. Оборот компании в допандемийном 2018 году превысил 1,7 млрд рублей.

Харчевня лорда

В 2020 году в числе владельцев «АндерСон» появился скандально известный медиамагнат Александр Лебедев (владеет лондонскими изданиями Independent и Evening Standard и др.)

Корпорации бизнесмена достались:

33% ООО «ТД Андерсон»;

25% ООО «Андерсон-Франчайзинг»;

плюс 8% франшизной части бизнеса Татуловой получила гражданская супруга Лебедева Елена Перминова.

В Великобритании сын Лебедева Евгений получил баронский титул от британской королевы и получил право стать членом верхней палаты лордов.

В этой связи в ряде СМИ появились публикации, что антироссийская риторика самой Татуловой "финансировалась и продолжает финансироваться на средства, полученные на Западе".

Проблемный бизнес

Анастасия Анатольевна Татулова неоднократно оказывалась в центре скандалов. Будучи недовольной результатами проверок Роспотребнадзора она судилась с этим контролирующим ведомством, сопровождая собственные иски комментариями о том, как тяжела участь предпринимателя, которого власти постоянно душат. Хотя претензии действительно были по существу: в марте 2019 года в 14 из 17 проверенных заведений сети были выявлены нарушения от нарушения санитарно-эпидемиологических норм до патогенов в продаваемых блюдах. В течение нескольких лет до этого посетители жаловались на отравления, в том числе были случаи, когда детей отвозили в больницу после праздничных мероприятий в «АндерСоне».

Решения об административной ответственности, вынесенные Роспотребнадзором в 2019 году, она оспаривала 11 раз (!), причем все ее иски были отклонены.

С миру по нитке

Анастасию Татулову подозревали в использовании поста омбудсмена по МСП не только в качестве трибуны для публичной деструктивной деятельности. Утверждалось, что высокое назначение позволяет предпринимательнице лоббировать интересы своего и сторонних бизнесов.

В 2021 году Татулова в партнерстве с экс-омбудсменом по культуре и креативной индустрии, а сейчас руководителем общественной приемной по вопросам культуры Марией Ольшанской открыла ООО «Чибо». Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Политическое фиаско

В 2019 году она участвовала в выборах в Мосгордуму, но с треском провалилась. Эксперты отмечали, что выбранный ею имидж «заезжей миллионерши» избиратели восприняли в штыки.

В 2021 году была информация, что Татулова якобы планирует участвовать в выборах в Госдуму от новичка думской гонки – партии «Новые люди», но дальше публичных заявлений дело не пошло. Позже бизнесвумен опровергла эти сообщения.

Хайп, как способ заработать

Как выпускник факультета журналистики, Татулова хорошо осведомлена о медийных технологиях. В одном из интервью Татулова рассказала, что решить проблему с Роспотребнадзором ей удалось благодаря случайному стечению обстоятельств: Агентство стратегических инициатив пригласило ее на форум «по предпринимательству», где она хорошо выступила. Уже на этом этапе проблемы с надзорным ведомством стали рассеиваться, а рассосались вовсе, после того, как она публично пролила слезу на встрече Владимира Путина с предпринимателями в начале пандемии.

На Петербургском экономическом форуме 2021 года Татулова открыто заявила: «Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим…». К тому времени Анастасия Анатольевна уже год как была омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса.

Примерно в это же время в интервью Екатерине Гордеевой она высказала свое отношение к Победе нашей страны в Великой Отечественной войне, заявив, что «Мы все продолжаем гордиться Победой, которую совершили люди, которых нет уже в живых…Это смешно».

Бизнесвумен сегодня

С весны 2022 года Татулова Анастасия уже экс-омбудсмен по МСП, причем ушла со скандалом, сообщив о сложении полномочий задним числом. Многие ее подписчики в телеграм-канале (более 27 тыс. подписчиков) и в ФБ (39 тыс. подписчиков) об этом даже не догадывались, потому что она, как и раньше, эксплуатирует тему поддержки бизнесу. В последние месяцы Анастасия Анатольевна стала открыто выкладывать посты антироссийской направленности – с критикой СВО, частичной мобилизации, а также спекулировать на других значимых для общества темах.

И это не осталось незамеченным. Изменение риторики отметили многие, но одним из первых с официальным запросом в соответствующие ведомства обратился депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. В своем обращении Генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину он попросил проверить деятельность бизнесвумен. Парламентарий предположил, что основательница «АндерСона» могла использовать должность омбудсмена в корыстных целях. Кроме того, Федоров заподозрил Татулову в налоговых и административных нарушениях и заявил о возможной попытке вымогательства контрольной доли в одной из франчайзинговых компаний.

По риторике и тематике последних постов Татуловой в соцсетях создается ощущение, что у нее земля горит под ногами. По всей видимости, на Родине ей места больше нет. Сейчас кафе сети «АндерСон» открыты в Армении, а в обозримом будущем бизнесвумен планирует расширение – в ОАЭ, Китае и другие страны.