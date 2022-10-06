"Кубок Кремля – Гордость России!": время поддержать наших

Дата 22 октября уже давно отмечена в календаре у почитателей спортивных бальных танцев. На самом главном паркете страны всего лишь во второй раз за всю историю российского танцевального спорта состоится турнир "Кубок Кремля – Гордость России!" при поддержке генерального партнера "Газпромбанк" (АО). Организатор и ведущий этого грандиозного события – президент Российского Танцевального Союза (РТС), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.



Станислав Попов в свои семьдесят пять (4 августа он отметил юбилей), продолжающий жить в очень интенсивном режиме: плотный календарь дел, работа в Президиуме (РТС – внушительная организация с представительствами в 48 регионах), постоянные переезды и перелеты, передача опыта юному поколению на тренировочных сборах (сегодня в организации танцуют более 4000 любителей), нашел время поговорить с "Дни.ру" о предстоящем соревновании.

Новый турнир РТС, новый формат "Кубка Кремля – Гордости России!"

Весенние политические события внесли серьезные коррективы в наши планы и графики турниров, как и во всех сферах жизни в нашей стране. Всемирный танцевальный совет WDC отозвал проведение в России трех чемпионатов мира и одного чемпионата Европы в 2022 году. Далее сразу проблемы с визами для наших спортсменов, невозможность выступать под российским флагом, сложная и дорогая логистика – добраться до стран, чтобы принять участие в ежегодных международных соревнованиях… Мир сделал все, чтобы по максимуму изолировать нас. Безусловно, это сделать невозможно, мы большая самодостаточная страна и на сегодня российские танцоры – одни из лидеров!

Мы отдавали себе отчет, что в сложившейся и в такой сложной ситуации, нам необходимо проводить турниры и давать возможность всем нашим танцорам продолжать соревновательную практику и всем тем зарубежным парам, которые готовы присоединиться к нам. Таким образом, в апреле вместо чемпионата Европы был организован "Кубок Кремля – Гордость России!". Он настолько оказался вовремя, что дал поддержку и нашим спортсменам, и нам организаторам.

22 октября Кубок Кремля также пройдет вместо чемпионата миры WDC по европейским танцам. На этот раз мы изменили принцип приглашения пар к участию: учитывали результаты наших танцоров в последних российских и международных турнирах, тех, на которые они могли попасть.

Государственный Кремлевский Дворец – особенная площадка, у нас есть ограничения по времени и нет возможности проведения массовых соревнований. В нашем распоряжении 6 часов, за которые в режиме нон-стоп пройдут 5 турниров для профессионалов, любителей и Про-Эм в латиноамериканской программе, для любителей и Про-Эм в европейской. И это уже более ста пар! Нас поддержат чемпионы своих стран, входящих в СНГ, также будут пары из Грузии и Румынии.

"Сливки" российского танцевального спорта

В профессиональном турнире в латиноамериканской программе за основной трофей поборются 23 российских дуэта. Безусловно, фаворитами будут наши чемпионы Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Этой паре удалось многое сделать с начала этого года! Они не только стали чемпионами России 2022, но и выиграли в апреле первый "Кубок Кремля – Гордость России!", на турнире UK в Великобритании стали финалистами, а затем в мае в Блэкпуле вице-чемпионами.

Особенной гордости добавляет то, что Кирилл и Валерия смогли в сентябре принять участие в Embassy Ballroom Championships в Калифорнии и занять второе место. Их великолепное выступление было отмечено многими зарубежными специалистами с комментариями, что у спортсменов были все шансы на победу. Сейчас в октябре до нашего турнира они планируют участие в International и London Ball в Великобритании… так что к нашему Кубку Кирилл и Валерия должны быть в лучшей своей соревновательной форме.

Владимир Литвинов и Ольга Николаева, вице-чемпионы России, финалисты и призеры многих чемпионатов и международных турниров, также заставят наши сердца биться от красивого исполнения танца. Великолепная пара, которая создаст безупречное напряжение в борьбе за Кубок.

Кирилл Воронин и Татьяна Косенко смогли принять участие в чемпионате Европы этим летом в Португалии и стать финалистами, заняв пятое место. К сожалению, они были единственной российской парой, которая доехала до чемпионата и, поэтому их финал, это также значимое достижение для всех нас.

В двух турнирах любителей также лучшие из лучших! 12 пар, недавно принявшие участие в фестивале "Золотые ворота Сибири" в Тюмени и разыгравшие "Супер Кубок" России, в списках участников. Мы будем следить за их напряженной борьбой за лидерство. Все пары настолько высокопрофессионально танцуют, что в финале их отделяют незначительные очки и часто в турнирной таблице они сменяют друг друга, занимая то одну, то другую позицию. В латиноамериканской программе: чемпионы РТС 2022 Михаил Попов и Анастасия Дубровская и их достойные соперники Таха Бату Чосар и Александра Повзун, всего в этом турнире заявлено 28 пар. В европейской: чемпионы РТС 2022 Илья Головченко и Кристина Богословская и Александр Борисов и Софья Щипская, в турнире выступает 13 дуэтов.

Украшением вечера станут турниры для Про-Эм. Это когда один из танцоров начал заниматься бальными танцами в более взрослом зрелом возрасте, достиг высокого уровня танцевания, чтобы со своим учителем профессиональным танцором уже смог соревноваться на такой площадке, как Кремль. 35 пар посоревнуются за Кубки Кремля и в латине, и в стандарте. Хочется отметить, что некоторым танцорам придется выступать и в своей профессиональной категории и Про-Эм, это будет значимой нагрузкой и им придется рассчитывать свои силы – это Кирилл Белоруков, Владимир Литвинов.

В последнее время мы все чаще на своих кремлевских событиях стали включать турниры Про-Эм, так как считаем расширение этого направления очень важным в нашей стране (движение зародилось в США, в Россию пришло недавно и очень активно и качественно развивается). Мы хотим, чтобы наши зрители видели и понимали, что никогда не поздно начать танцевать, достичь определенного успеха, держать себя в любом возрасте в отличной физической форме и быть в отличном настроении, ведь танцующий человек – счастливый! И я не устану об этом напоминать!

Не только соревнования

Мы всегда гордились нашими Кубками, проводимыми в Кремле, именно таким и стало само название соревнований, да и те спортсмены, которые в нем участвуют, безусловно, являются гордостью российского танцевального спорта. Наши турниры всегда зрелищны и эмоциональны, более тысячи зрителей в зале. Нам удалось за эти годы сделать качественное спортивно-светское событие: определенные требования к дресс-коду гостей – вечерний, только качественный свет и звук, всегда по-новому украшенные сцена и зал, только живая музыка двух оркестров, обязательные танцы для зрителей в перерывах на легендарном паркете. По окончании мы дарим наши цветочные композиции, украшающие периметр паркета, всем желающим, чтобы частичка нашего праздника сохранилась не только в их сердцах, но и радовала и напоминала еще какое-то время.

Мы обязательно приглашаем для показательных выступлений лучшие и известные дуэты. Безусловно, будут наши друзья Вера Фартушняк и Лука Тонелло, которые более 15 лет танцуют для нас и каждый раз это новый и эмоциональный номер. Выступят еще две легендарные пары, но я сейчас не буду упоминать их имена, ведь все-таки хочется дарить и сюрпризы. Сейчас для многих не простое время… но… жизнь продолжается и каждый должен делать то, что у него больше всего получается… оставаться и быть преданным своему делу. Мы продолжаем работать и даем возможность нашим российским танцорам выступать на международном турнире на лучшем паркете в своей стране! 22 октября – отличная возможность поддержать их!