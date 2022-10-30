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Общество
День Осия Колесника: что нельзя делать 30 октября

День Осия Колесника: что нельзя делать 30 октября

В день Осия Колесника заканчивался путь летний и начинался – зимний. Особое внимание, оттого, уделяли колесам на телегах.
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История

Святой Осия являлся предсказателем и пророком. Обладал он, согласно преданиям, даром невероятного убеждения: язычники готовы были сменить веру, а распутника – наставить на путь истинный. Свой талант он применил должным образом: стал автором Книги пророка Осии, вошедшей в Ветхий Завет.

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Прощались с летом: "Быстро тает день — не привяжешь за плетень"

Яркая луна – к теплу, бледная – к непогоде, красная – к ветру.

Крепкий сон домашних животных – к теплой погоде.

Что можно делать 30 октября 2022 года

День лучше провести в уединении и благостных мыслях. Одиноким девушкам можно помолиться о появлении взаимной любви.

Говорить правду и быть искренними – Святой Осия ценил эти качества.

Рекомендуется сегодня доделывать старые дела – работа будет спориться.

Что нельзя делать в день Осия Колесника

Запрещается 30 октября начинать новые дела – успехом они не увенчаются.

Не разрешается в сегодняшний церковный праздник ходить в лес, уезжать на природу – можно сильно заблудиться.

Громкие разговоры, в том числе крики или смех могут сглазить. По этой же причине не стоит сегодня делиться радостными новостями.

Нельзя в день святого Осия стричься, брать долги, подбирать найденные вещи – заберете чужой негатив.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 октября 2022, 00:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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