Филиппов день: народные приметы 24 октября

ИСТОРИЯ
Святого апостола Филиппа следует отличать от другого апостола Филиппа, день которого празднуется 14 ноября.
Св. апостол Филипп не из 12, а из 70 апостолов. Филипп родился и вырос в палестинской Кесарии. Святой при жизни был женат и воспитывал четырех дочерей.
Св. Филипп своими проповедями крестил многих жителей своей земли. Обратил в христианство волхва Симона, вельможу царицы Эфиопии.
Последние годы долгой жизни святой провел в Лидии, продолжая проповедовать христианство и крестить желающих.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Если 24 октября с утра падает снег, а мыши и белки кормом запасаются, значит зима будет долгой и суровой. А продолжающийся листопад сулит тяжелый переменчивый год.
Дует ветер с севера — ждать скорых холодов.
Ясное ночное небо в Филиппов день предвещает морозы.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 октября
24 октября не считают финансы. Лучше этот день потратить на выполнение давно отложенных дел.
Нельзя лениться в Филиппов день, иначе будут финансовые потери.
Незамужним девушкам надо закрыть окна от лунного света, иначе Луна заберет привлекательность.
Запрещено смотреть на ворон. Если это сделать, то можно столкнуться с бедами.