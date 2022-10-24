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Общество
Филиппов день: народные приметы 24 октября

Филиппов день: народные приметы 24 октября

24 октября православная церковь отмечает Филиппов день и вспоминает апостола Филиппа. В народе ждут первых заморозков.
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Святого апостола Филиппа следует отличать от другого апостола Филиппа, день которого празднуется 14 ноября.

Св. апостол Филипп не из 12, а из 70 апостолов. Филипп родился и вырос в палестинской Кесарии. Святой при жизни был женат и воспитывал четырех дочерей.

Св. Филипп своими проповедями крестил многих жителей своей земли. Обратил в христианство волхва Симона, вельможу царицы Эфиопии.

Последние годы долгой жизни святой провел в Лидии, продолжая проповедовать христианство и крестить желающих.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Если 24 октября с утра падает снег, а мыши и белки кормом запасаются, значит зима будет долгой и суровой. А продолжающийся листопад сулит тяжелый переменчивый год.

Дует ветер с севера — ждать скорых холодов.

Ясное ночное небо в Филиппов день предвещает морозы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 октября

24 октября не считают финансы. Лучше этот день потратить на выполнение давно отложенных дел.

Нельзя лениться в Филиппов день, иначе будут финансовые потери.

Незамужним девушкам надо закрыть окна от лунного света, иначе Луна заберет привлекательность.

Запрещено смотреть на ворон. Если это сделать, то можно столкнуться с бедами.

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Церковь. Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ Globallookpress.com
24 октября 2022, 00:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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