Лонгин Сотник: что нельзя делать в праздник 29 октября

История праздника связана со святым Лонгином.



История

В Евангелии от Иоанна сказано, что Лонгин пронзил распятого Христа копьем. После содеянного он раскаялся и обрел веру.

Лонгин страдал катарактой, но на глаза ему попала кровь Иисуса, и он исцелился. По этой причине его почитают как покровителя всех болеющих.

Мощи Святого хранятся в Риме в церкви Святого Августина. А вот на звание подлинного копья претендуют целых четыре экземпляра.

Традиции и приметы

29 октября нужно быть внимательным к зрению, не заниматься такими делами, что могут ему навредить.

Обязательно нужно выйти на улицу, ведь солнечный свет в этот день особенно полезен. Также, нужно погреть на солнце зимние вещи.

Порывистый ветер, а тучи против него идут — погода сулит дождь.

Если облака на небе редкие — к ясной и морозной погоде.

А вот мутная и бледная луна сулит скорый снег и мороз.

Что нельзя делать 29 октября

Запрещено гадать на суженого, иначе не ждать любви три года.

Запрещено ругаться, злиться и конфликтовать.

На улице следует быть умытым и в чистой одежде.