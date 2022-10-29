Лонгин Сотник: что нельзя делать в праздник 29 октября

История
В Евангелии от Иоанна сказано, что Лонгин пронзил распятого Христа копьем. После содеянного он раскаялся и обрел веру.
Лонгин страдал катарактой, но на глаза ему попала кровь Иисуса, и он исцелился. По этой причине его почитают как покровителя всех болеющих.
Мощи Святого хранятся в Риме в церкви Святого Августина. А вот на звание подлинного копья претендуют целых четыре экземпляра.
Традиции и приметы
29 октября нужно быть внимательным к зрению, не заниматься такими делами, что могут ему навредить.
Обязательно нужно выйти на улицу, ведь солнечный свет в этот день особенно полезен. Также, нужно погреть на солнце зимние вещи.
Порывистый ветер, а тучи против него идут — погода сулит дождь.
Если облака на небе редкие — к ясной и морозной погоде.
А вот мутная и бледная луна сулит скорый снег и мороз.
Что нельзя делать 29 октября
Запрещено гадать на суженого, иначе не ждать любви три года.
Запрещено ругаться, злиться и конфликтовать.
На улице следует быть умытым и в чистой одежде.