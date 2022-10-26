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Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

"Кубок Кремля – Гордость России!" – праздник танца и русской души

22 октября в Кремлевском дворце собрались сильнейшие танцевальные дуэты, чтобы разыграть престижные награды на грандиозном турнире по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель РФ Станислав Попов. Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО), информационный партнер – ДНИ.РУ.
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В непростое время, когда российские танцоры практически отрезаны от возможности участия в международных турнирах, столь масштабный танцевальный праздник, собравший на уникальном паркете банкетного зала Кремля более сотни великолепных танцевальных пар из России и стран СНГ, был для всех не просто уникальной возможностью поучаствовать в большом знаменитом турнире, но и стал настоящим глотком свежего воздуха. Сильнейшие дуэты смогли посоревноваться в условиях настоящей конкуренции, пообщаться и продемонстрировать свое искусство перед взыскательной, искушенной кремлевской публикой.

Фото: пресс-служба

Соревнования проходили в пяти турнирах. И вот имена победителей:

Латина, профессионалы: Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева.

Латина, любители: Михаил Попов и Анастасия Дубровская.

Латина, Про-Эм: Кирилл Белоруков и Марина Максимова.

Стандарт, любители: Александр Борисов и София Щипская.

Стандарт, Про-Эм: Александр Борисов и Эльвира Усманова.

Фото: пресс-служба

Событие получилось невероятно насыщенным и эмоциональным. Участники отмечали необычайно праздничную атмосферу и великолепный состав.

Победители в категории любителей по латиноамериканской программе Михаил Попов и Анастасия Дубровская рассказали, в чем для них особенность кремлевских соревнований и чем им запомнился этот вечер.

Михаил:

Кубок Кремля особенный своей историей. Это история турнира, история площадки, когда ты понимаешь, что каждый из твоих кумиров выходил на этот паркет. Еще когда я маленьким смотрел по телевидению трансляции, для меня это была какая-то другая планета. Я сейчас иногда смотрю на паркет и мне кажется, что я это всё вижу по телевизору, клянусь (смеется). Я иногда до сих пор не могу поверить, что я там. Перед каждым танцем говорю себе, что у меня есть эта возможность, я здесь, я тоже часть этого. И вот этим Кубок Кремля особенный для меня.

Фото: пресс-служба

Анастасия

Конечно, это детская мечта! Когда я смотрела трансляции, я очень хотела ощутить эту атмосферу, увидеть этот свет, почувствовать этот прекрасный паркет, этот праздник танца. Поэтому я счастлива, что здесь мои мечты воплощаются в реальность. И по мне Кубок Кремля — это турнир культуры и русской души. Я здесь чувствую себя как дома.

Михаил:

Каждый Кремль особенный! К каждому турниру готовишься как к отдельному событию, поэтому этот Кубок запомнится эксклюзивными эмоциями и впечатлениями в сердце.

Фото: пресс-служба

Анастасия:

Мне кажется, сегодняшний кремлевский турнир еще больше сближает людей в наше непростое время. Он очень наполнен праздником, волшебством в этом зале. И мы очень рады, что можем дарить людям счастье в эти непростые времена. А также очень рады, что зрители дают нам свою энергию, поэтому для меня этот турнир ассоциируется с праздником и волшебством.

Михаил:

Своим танцем сегодня довольны. С каждым туром получилось прибавлять. Очень хорошо сработали в команде. Безусловно, есть над чем работать, но с позитивной точки зрения. Так что я воодушевлен после сегодняшнего турнира. Будем работать дальше с удовольствием.

Фото: пресс-служба

Анастасия:

Мне очень понравилось то, что я смогла получить удовольствие, пропустить через себя. И действительно быть внутри танца и наслаждаться каждым мгновением.

Михаил:

Сегодня мы стремились добиться в танце парности, сфокусированности и постоянной вовлеченности. Это были главные задачи. К этому готовились и с каждым туром все больше и больше концентрировались на этом. Когда выходишь на первый тур, всегда чуть-чуть пытаешь прислушаться, нащупываешь энергетику зала, настраиваешься, понимаешь, что людям нужно сегодня. С каждым туром идешь как по ступенькам наверх. И у нас тактически это получилось сделать. Так что мы довольны!

Фото: пресс-служба

Неизменные многолетние традиции Кремлевских танцевальных соревнований — еще одна отличительная черта, за которую особенно ценят эти события и участники, и зрители. Не изменили им организаторы и на этот раз. Праздник вел великолепный Станислав Попов, играла живая музыка — два прекрасных оркестра «Семь ветров» и «Дэнслэнд», а для зрителей в танцевальных паузах пела неотразимая Марина Палома. Так же по традиции в программу вечера были включены несколько шоу-номеров — своим искусством делились пары, исполняющие Про-Эм (профессионал танцует с любителем) Андрей Ольгомец с Евгенией Кругловой и Виктория Мысак с Алексеем Колесниковым.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: пресс-служба
26 октября 2022, 17:28 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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