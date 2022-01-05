Как развивалась система образования Москвы в 2021 году

Новый год 2022 Россияне молятся за Малахова в парике Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
партнеры
Среда
5 января
Лента новостей
12:54
Глубокий вырез и черные стрелки: 12-летняю дочь Брежневой неподобающе нарядили
12:36
Анастасия Стоцкая представила детям нового "папу"
12:23
Одному из регионов России удалось полностью избавиться от COVID-19
12:15
"Ем только салатные листья": Затравленная Волочкова морит себя голодом
11:50
"Им нужно, чтобы тебя не было": Гузеева предупредила Шуру
11:30
"Страшно не хватает": Убитая горем Алферова заговорила с покойным Абдуловым
11:30
"Пока не до Инстаграма": звезду "Дома-2" Ирину Пинчук сразила болезнь
11:11
Сорвавшуюся со снегохода Сашу Савельеву осмотрели медики
10:58
Обвинившую "Ленком" в угрозах жизни Поргину проверит прокуратура
10:46
Куда смотрит жена: Дюжев предстал перед камерой с эффектной брюнеткой
10:39
Галкин рассказал о необычных забавах с Пугачевой в первые годы брака: общая страсть
08:01
Федулов день: традиции и приметы 5 января
06:11
Оголившийся Янковский показал интимные ласки с возлюбленной на камеру
03:59
"Не ваше это": Сбежавшая из страны 53-летняя Стриженова прилюдно оголилась
02:08
Zivert побила Билана
23:59
К чему снится деревня
22:08
Стала лезть к бывшему: Разведенка Асмус решила вернуть счастливого с другой Харламова
20:17
"Нам будет очень больно": украинский политолог Романенко заявил о начале конца Украины
18:02
Два бокала: Сбежавший из страны Лазарев заинтриговал народ после похорон Малиновского
17:52
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
17:51
"Перенюханный ухолиз": директор Бородиной врезал обвинившему ее в изменах Омарову
17:19
"Чересчур": подростковое тельце Гагариной вызвало оторопь
17:03
Прилучный сделал неприлично дорогой подарок восьмилетнему сыну
16:46
Экс-глава МИД Украины назвал способ победить в войне с Россией
16:35
Создала образ жертвы: Громкий развод Петросяна и Степаненко оказался пиар-ходом
15:44
Галкин рассказал правду о своем происхождении
15:33
"Удаляю весь негатив": Шокировавшая нелепым видом Брухунова сделала признание
14:40
Принявшая ислам Решетова уехала в Дубай к богатому любовнику
13:52
"Психанула": жена Малафеева сбежала из России вместе с сыном после новости о разводе
13:26
"Нравятся русские девушки": Раскрыта истинная причина переезда Натальи Орейро в Россию
13:16
"Когда он тебя бьет": Анастасия Макеева откровенно о трагедиях в личной жизни
13:06
"Никаких праздников": Рязанова отказалась от торжества из-за горя
12:39
"Столько разных мужчин": Легкомысленная Волочкова показала очередного возлюбленного
12:19
"Что было с мозгами": Пугачева заподозрила у себя нарушение психики
12:08
Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
12:01
Рухнувшая с каната 59-летняя Сябитова вызвала оторопь
11:34
Светлана Бондарчук откровенно о разводе с режиссером: Мы перешли грань
11:34
"Грязь": Бузова ответила назвавшему песню Лазарева шлаком Соседову
11:16
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
11:15
"Любовь – это секс": Престарелая Гузеева о важности интима в отношениях
10:51
Признавшийся в связях с мужчинами Панин публично вызвал Преснякова на бой из-за Джигурды
10:44
"Эмоциональный шантаж": выступление подопечного Градского в финале "Голоса" назвали фарсом
10:44
Разбушевавшийся народ заставил 45-летнюю Маликову отказаться от пенсии
08:04
Как после курса химиотерапии: звезда Comedy Woman лишилась волос
06:28
"Ничего не получается": Галкин оправдал неудачу сына
04:32
Майли Сайрус в прозрачном платье и без белья продемонстрировала народу свои прелести
02:18
"Сидят огурцами": Нагиев приложил жюри КВН
00:17
Настасьин день: Приметы и традиции 4 января
22:34
Отлученный от семьи Боярский воссоединился с близкими
20:06
Участь Гном Гномыча: Плющенко вывел на лед годовалого сына
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нельзя было выражать эмоции": Макеева рассказала о проблемах мужа с психикой
"Когда он тебя бьет": Анастасия Макеева откровенно о трагедиях в личной жизни
"Театр выродился": Раскрыта причина провала Бузовой на сцене МХАТа
Овдовевшая Хакамада раскрыла интимные подробности личной жизни: разрешила иметь любовников
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
"По стенкам заходит в комнату": В Сети обсуждают странное поведение Волочковой на "Давай поженимся!"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Как развивалась система образования Москвы в 2021 году

Как развивалась система образования Москвы в 2021 году

На развитие столичной системы образования не повлияла даже пандемия. В 2021 открывались новые школы и детские сады, ученики выигрывали международные олимпиады, а в единой образовательной платформе Московская электронная школа (МЭШ) появились новые сервисы.
прочитано 32 раза

Несмотря на трудности из-за пандемии, прошедший год был успешным для московского образования, отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ПО ТЕМЕ

Собянин рассказал о планах развития образования в Москве

"Удалось обеспечить очное образование для школьников с соблюдением мер эпидбезопасности, а сервисы “Московской электронной школы” помогли обеспечить непрерывность образования для отдельных классов, которые уходят на карантин", – сказала она.

Результаты школьников на ЕГЭ в 2021 году не хуже предыдущих лет, сообщила заммэра. Учащиеся завоевали половину медалей на Всероссийской олимпиаде и установили рекорд за международных соревнованиях, получив 19 золотых медалей.

Ракова напомнила, что в 2021 году открылись новые направления – предпринимательские и медиаклассы. Она отметила большой интерес к проекту со стороны учеников и их родителей.

Продолжилось внедрение цифровых технологий в образование. Сервисы МЭШ помогают не только учителям, но и ученикам и их родителям.

В прошедшем году МЭШ интегрировали с Единой медицинской информационно-аналитической системой. Теперь данные об отсутствии ребенка по болезни для школ и детских садов передаются автоматически, а бумажные справки ушли в прошлое.

Благодаря интеграции с ведущими образовательными платформами в МЭШ в 2022 году будет еще больше учебных материалов. Также школьники и учителя смогут пользоваться виртуальными лабораториями – интерактивными онлайн-симуляторами опытов и экспериментов. Кроме того, в МЭШ появилась возможность создать собственное электронное портфолио.

Подробнее о развитии столичного образования можно узнать на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития образовательно сферы. Главным проектом ближайших лет станет постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям с учетом талантов, возможностей и желаний каждого ученика, сообщил градоначальник.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото:. В. Новикова, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Автор: 5 января 2022, 12:57 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сорвавшуюся со снегохода Сашу Савельеву осмотрели медики

Артистка получила серьезную травму
Шоу-бизнес

"Им нужно, чтобы тебя не было": Гузеева предупредила Шуру

Теледива переживает за вокалиста
Шоу-бизнес

Куда смотрит жена: Дюжев предстал перед камерой с эффектной брюнеткой

Актер выложил новое фото в "Инстаграм"
Шоу-бизнес

Два бокала: Сбежавший из страны Лазарев заинтриговал народ после похорон Малиновского

Артист умеет удивлять

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Здоровье

Одному из регионов России удалось полностью избавиться от COVID-19
Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году

Спорт

"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
"Комок в горле": Обиженная Тутберидзе рассказала о страшном предательстве

Регионы

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков
Под Тюменью застолье закончилось поножовщиной и убийством
Житель Люберец чуть не устроил пожар из-за неисправной гирлянды
В Абинске мужчину насмерть сбила электричка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+