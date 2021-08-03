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Общество
В Москве продлили срок приема заявок на гранты для инновационных проектов

В Москве продлили срок приема заявок на гранты для инновационных проектов

Чтобы как можно больше участников смогли претендовать на получение финансовой поддержки, Московский инновационный кластер продлил прием заявок на получение грантов.
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Подать заявку на получение грантов на реализацию инновационных проектов теперь можно до 1 ноября 2021 года. Финансирование могут получить самостоятельные инновационные проекты организаций и индивидуальных предпринимателей, а также компании, которые занимаются реализацией совместного комплексного инновационного проекта в составе от двух до пяти участников.

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Победители отбора в течение трех лет смогут получить поддержку в размере до 600 миллионов рублей от производственных затрат. Есть условие: сумма финансовой компенсации не может превышать 200 миллионов рублей в год, а также сумму налогов, которые уплачены в бюджет Москвы, включая НДФЛ, за последние два года.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, с помощью этого гранта инновационные компании смогут запустить новые продукты, создать или модернизировать производство, а еще – получить новые технологии.

"Для многих такая финансовая поддержка позволит сделать рывок в развитии и выйти на качественно новый уровень. Мы видим большую заинтересованность компаний, поэтому было принято решение продлить заявочную кампанию", – сказал Фурсин.

Стоит отметить, что в прошлом году один из участников кластера получил грант на развитие научно-производственной базы комплекса разработки и производства микросхем на сумму 104,3 миллиона рублей. Другая идея получила поддержку в размере 28,2 миллиона рублей – на создание масштабируемого программно-аппаратного комплекса Fonmix.

А производитель высокотемпературных сверхпроводников получил 64,4 миллиона рублей на технологическое развитие и увеличение рыночной доли на международном рынке.

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Фото: Андрей Никеричев/ АГН «Москва»
Автор: 3 августа 2021, 08:45 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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