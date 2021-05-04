Танки в городе: в Москве перекрыли центр

Автомобилисты, желающие проехаться по центру Москвы днем 4 мая, будут жестоко разочарованы – из-за репетиции Парада Победы проезд по Тверской улице заблокирован. Зато пешеходы, прогуливающиеся в этот момент в окрестностях Охотного ряда, могут наблюдать проезд военной техники. На кадрах с места видно, что многие поспешили воспользоваться такой возможностью.
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