Покалеченная мужем-тираном беременная Грачева сделала заявление: Уже не отец

В 2017 году Маргарита Грачева стала жертвой домашнего насилия. Ревнивый муж вывез девушку в лес и отрубил кисти.

К счастью, врачам удалость спасти одну руку, а на второй у блогера теперь красуется бионический протез. После случившегося Рита уехала из Серпухова, где жила вместе с мужем и двумя детьми. Супруга Маргариты Грачевой приговорили к 14 годам тюрьмы.

Теперь у девушки новая жизнь. Она перебралась в Санкт-Петербург вместе с сыновьями, вышла замуж, а скоро снова станет мамой. Также пострадавшая от тирана ведет популярный блог в "Инстаграм" и недавно попробовала в качестве телеведущей, став лицом программы "Близкие люди".

По словам Маргариты Грачевой, ей хотелось бы в будущем иметь пятерых детей. Однако пока она не знает, как будет справляться с новорожденным, так как ей сложно возиться с мелкими крючками и пуговками. Девушка надеется, что с этим ей будет помогать муж Максим. Как отметила телеведущая, они очень хотели ребенка и ждали – скоро в семье должна родиться девочка.

Блогер заявила, что сыновья не спрашивают о родном папе, который сейчас находится в тюрьме. "Да и он лишен родительских прав, поэтому уже не является им отцом", – добавила Маргарита Грачева. Девушка боится момента, когда закончится срок ее экс-супруга. По ее словам, она будет готовиться к этому заранее.