Покалеченная мужем-тираном беременная Грачева сделала заявление: Уже не отец

К счастью, врачам удалость спасти одну руку, а на второй у блогера теперь красуется бионический протез. После случившегося Рита уехала из Серпухова, где жила вместе с мужем и двумя детьми. Супруга Маргариты Грачевой приговорили к 14 годам тюрьмы.
Теперь у девушки новая жизнь. Она перебралась в Санкт-Петербург вместе с сыновьями, вышла замуж, а скоро снова станет мамой. Также пострадавшая от тирана ведет популярный блог в "Инстаграм" и недавно попробовала в качестве телеведущей, став лицом программы "Близкие люди".
По словам Маргариты Грачевой, ей хотелось бы в будущем иметь пятерых детей. Однако пока она не знает, как будет справляться с новорожденным, так как ей сложно возиться с мелкими крючками и пуговками. Девушка надеется, что с этим ей будет помогать муж Максим. Как отметила телеведущая, они очень хотели ребенка и ждали – скоро в семье должна родиться девочка.
Блогер заявила, что сыновья не спрашивают о родном папе, который сейчас находится в тюрьме. "Да и он лишен родительских прав, поэтому уже не является им отцом", – добавила Маргарита Грачева. Девушка боится момента, когда закончится срок ее экс-супруга. По ее словам, она будет готовиться к этому заранее.
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