Тэрада была задержана по обвинению в отмывании денег и распространение наркотиков в Финляндии после запроса США. Впоследствии россиянку выдали Штатам, где суд приговорил ее к 2,5 годам тюремного заключения.
Девушка заявляла о непричастности к инкриминируемым ей преступлениям: по словам Миры, в преступной деятельности на самом деле был замешан ее супруг — американец Алет Тэрада, которому удалось избежать наказания.
По данным источника Федерального агентства новостей, тот факт, что Алет избежал тюрьмы, неслучаен — у мужчины имеются связи с влиятельными чиновниками и спецслужбами США. Доказательства его взаимоотношений с властными структурами будут обнародованы в ближайшее время.
Между тем срок заключения Миры Тэрады истек еще 29 января, однако девушка до сих пор не вернулась домой: все это время ее удерживают в депортационном центре — иными словами, в очередной тюрьме. Причина задержки кроется в бюрократических проволочках с американской стороны, которые, по мнению экспертов, власти Штатов могли инициировать намеренно.
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