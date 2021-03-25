Акт цензуры: журналисты возмущены блокировкой издания "Утро.ру" на Украине

Согласно официальным документам на сайте президента Украины, Владимир Зеленский решил блокировать, в частности, авторитетные издания "Газета.ру" и "Утро.ру".
Союз журналистов России (СЖР) выразил возмущение и протест в связи с подобным вердиктом. В организации считают такую репрессивную меру не имеющей ничего общего "с декларируемыми лозунгами о борьбе за "информационную безопасность" Украины". Кроме того, решение противоречит заявлениям властей Незалежной о приверженности "свободе журналистики" и свободе слова.
Блокируя российские СМИ, украинские власти совершают давление на СМИ и своих же граждан, которых вновь лишают права информационного выбора и права на доступ к источникам информации.
В СЖР заявили, что выражают поддержку журналистам блокируемых на Украине российских изданий. Организация будет добиваться широкого международного осуждения любых попыток цензуры в отношении средств массовой информации.
Напомним, три года назад Украина ввела санкции в отношении некоторых СМИ нашей страны. Среди них оказались "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", "Наше Радио", "Рен ТВ" и другие.
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