Служба в ФСБ, "Кучуксульфат", благотворительность: биография Василия Гамаюнова

Гамаюнов Василий Иванович – глава совета директоров открытого акционерного общества (ОАО) "Кучуксульфат", полковник Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке, благотворитель



ПЕРВЫЙ УСПЕХ

Василий Иванович Гамаюнов родился 9 июля 1957 года в селе Благовещенка Алтайского края в простой семье. После школы он поступил в Барнаульский педагогический институт. Окончив учебное заведение, будущий бизнесмен пошел в армию, где дослужился до старшины батареи. Это можно назвать первым большим успехом будущего офицера.

Окончив службу, он решил вернуться на родину. Его первым местом работы стало Профессиональное училище №18 Благовещенки. Он занимал должность заместителя директора по учебно-производственной работе, но всего несколько лет.

РАБОТА В ФСБ

Уже в 27 Гамаюнов стал одним из сотрудников Управления Комитета госбезопасности (КГБ) по Алтайскому краю. В 1989-м Василий Иванович получил должность начальника подразделения регионального КГБ (позднее – ФСБ России). В те годы он боролся с коррупцией и другой преступной деятельностью, за что был удостоен медали «За отличие в воинской службе» I степени и других наград. В 1996-м ему дали возможность поделиться опытом на совместной коллегии ФСБ и Министерства внутренних дел (МВД) – рассказать об успехах в борьбе с преступностью в таких сферах, как экономика, финансы и органы власти.

БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На конец 90-х приходится важная дата в биографии бизнесмена. Несмотря на безукоризненную работу в Федеральной службе безопасности, он принял решение об отставке и начал свою бизнес-деятельность. Тогда офицер открыл собственное детективное агентство, а также охранное предприятие. Сотрудничая с силовиками, эти организации Василия Гамаюнова по сей день продолжают искоренять противоправную деятельность – в частности, бороться с незаконной добычей биологических ресурсов. За все время благодаря информации о преступлениях от структур полковника в запасе было заведено порядка 150 уголовных дел.

В 1999 году Гамаюнов присоединился к совету директоров «Кучуксульфата», а позднее стал вице-президентом компании. На этой должности он трудился на протяжении почти двух десятилетий. В 2019-м Василий Иванович стал председателем совета директоров.

Акционер считает, что для успешной работы компании необходимо вкладывать большие деньги в ее модернизацию. Так, некогда советское оборудование на предприятии прежде всего благодаря амбициозному предпринимателю сменилось на современное, что положительно сказалось на производительности (с 430 тысяч до 800 тысяч тонн). За два десятка лет на обновление было выделено порядка 14 млрд рублей (в 2020-м – почти один миллиард, в 2021 – порядка 850 миллионов).





«КУЧУКСУЛЬФАТ»

«Кучуксульфат» по праву можно считать одним из крупнейших химических и системообразующих предприятий в регионе. Оно находится в рабочем поселке Степное Озеро Благовещенского района. В 2023 году компании исполнится 60 лет. Каждый год она перечисляет в виде только налоговых отчислений вместе с социальными выплатами порядка 1,7 миллиарда рублей, что является существенным подспорьем для бюджетов не только поселка, но и всего района.

Основная деятельность предприятия сфокусирована на производстве сульфата натрия, для чего необходима рапа, которой очень много на дне озера Кучук, связанного по технологическому каналу с карьером «Селитренное», на дно которого осаждается натриевая соль серной кислоты.

В продукции предприятия нуждаются не только в России, но и за рубежом. Свыше 30% отправляется за границу. Сернокислый натрий от «Кучуксульфата» используется в целлюлозно-бумажной, стекольной, химической промышленностях, в нефтедобывающей отрасли, а также при производстве моющих средств и комбикормов для птицеводства.

Члены совета директоров и менеджмент компании выступают за экологичность производства. Именно поэтому предприятие стало гораздо экономнее расходовать электроэнергию. А еще завод не утилизирует техническую воду, а использует ее повторно.

Стоит отметить, что недавно «Кучуксульфат» обзавелся новой котельной теплоэлектростанции (ТЭЦ). На цех с очистными системами, которые сокращают выбросы вредных веществ в атмосферу, потратили примерно четыре миллиарда рублей. Запуск ТЭЦ состоится совсем скоро, а значит, алтайская природа будет значительно чище.

Сейчас строится пункт технического обслуживания подвижного состава железнодорожного цеха. После его запуска улучшится качество работы по поставке ж/д вагонов под погрузку и отправке их потребителям, а также условия труда работников. На возведение объекта было выделено почти 60 миллионов рублей.





ПОМОЩЬ СОТРУДНИКАМ

Предприятие, во главе которого находится Гамаюнов, славится не только бережным отношением к природе, но и социальной помощью. Руководство организации оказывает поддержку сотрудникам, а их порядка 1,2 тысячи человек. Например, каждому, кто сочетается узами брака впервые или производит на свет ребенка, выплачивается по 20 тысяч рублей. Новички получают 50 тысяч в качестве подъемных средств. Людям, работающим в «Кучуксульфате», оплачиваются путевки на лечение их детей.

Также совет директоров считает целесообразным тратить сотни тысяч рублей на обучение будущих работников. Кстати, в договоре, который заключается между сотрудниками и начальством, в общей сложности содержится около 20 приложений, которые направлены на социальную защиту первых.

Что касается заработной платы работников, то за последние годы она выросла в несколько раз. Обращая внимание на инфляцию, начальство не забывает об индексации окладов. На сегодняшний день сотрудники градообразующего предприятия получают в среднем 53 тысячи рублей.

По словам главы Благовещенского района Алтайского края Андрея Гинца, многие люди мечтают устроиться в «Кучуксульфат» из-за соцпакета. Сам же Гамаюнов, говоря о престижности предприятия, в интервью «Российской Газете» отмечал, что компания умело сочетает советские и современные практики.





БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Также нужно отметить, что компания активно взаимодействует с властями – участвует в проектах, направленных на создание комфортной среды для жителей Алтайского края: например, повышение качества медобслуживания, улучшение городского хозяйства, обеспечение учебных заведений материально-технической базой.

В том числе благодаря поддержке Гамаюнова Василия в его родном районе появляются спортивные объекты. Например, по его инициативе был построен клуб «Динамо», где могут заниматься как футболисты, так и боксеры. Предприниматель выделяет деньги и на проведение соревнований. Акционер также приложил руку к реконструкции бассейна и стадиона.

В 2017-м на озере Кучукское появился туристический комплекс «Кучук-Алтай» (объем инвестиций – 100 миллионов рублей), а в 2021-м в Степном Озере был возведен храм Рождества Христова (инвестиции – 28 миллионов). Этому также поспособствовал Василий Гамаюнов и другие люди из руководства крупного предприятия. Два миллиона рублей организация потратила на изготовление стелы в Барнауле в память о вкладе в Победу об эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в Алтайский край предприятий.

Председатель совета директоров принимает участие в перечислении денежных средств семьям погибших во время исполнения служебных обязанностей силовиков. Каждый год оказывается финансовая поддержка Российскому Союзу ветеранов Афганистана. Так, в 2020-м организация от компании по производству сульфата натрия получила 200 тысяч рублей. Такая же сумма была перечислена и в 2021-м. Материальную помощь получает и барнаульский клуб юных геологов.

Кроме того, с 2009 года «Кучуксульфат» – учредитель таких благотворительных фондов, как «Забота» и «Развитие». Каждый год в них вкладывается порядка девяти миллионов рублей. Деньгами помогают нуждающимся гражданам. Также средства тратятся на модернизацию школ и медучреждений.

Вклад «Кучусульфата» в социальные проекты не остаются незамеченным. Поддержку, которую оказывает предприятие, в беседе с REGNUM оценил генерал-полковник Вооруженных Сил РФ, бывший депутат Государственной Думы и экс-губернатор Ульяновской области Владимир Шаманов. Как уроженец Барнаула, он впечатлен модернизацией школ, построенным на средства компании храмом и благоустройством дворов, к которому тоже имеет непосредственное отношение градообразующее предприятие. НАГРАДЫ

В разные годы Василию Гамаюнову вручали медали, такие как · «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 год);

«За безупречную службу» III степени (1992 год);

«За отличие в военной службе» I степени (1994 год);

«За содействие» (2019 год),

а также почетные грамоты от

директора ФСБ (2009 год);

командующего Росгвардии (2018 год);

Также предпринимателя неоднократно отмечали почетными грамотами и благодарностями начальники ГУ МВД и УФСБ по Алтайскому краю

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Многие факты в своей биографии Василий Гамаюнов по понятным причинам должен держать втайне. Например, он не разглашает общественности информацию, касающуюся его личной жизни.

В конце 90-х члены семьи Гамаюнова оказались в опасности. На его дом было организовано нападение, поступали разные угрозы. Поэтому, увольняясь из ФСБ, Василий Иванович попросил руководителя службы Владимира Путина (ныне – президент России) оставить табельное оружие для защиты родных. Директор удовлетворил просьбу уходящего в запас офицера. В 2006 году он сдал оружие, поскольку посчитал, что ему и его близким больше ничего не грозит.