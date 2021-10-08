В центре и на юге Москвы в ноябре появится 38 новых магистральных маршрутов

38 новых наземных магистральных маршрутов появится в Центральном и Южном административных округах (ЦАО, ЮАО) в ноябре 2021 года. Общественный транспорт будет курсировать по Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому проспекту, Нахимовскому проспекту и другим. Также сообщается, что в общей сложности будет обновлено порядка 200 маршрутов.
Благодаря этому ожидание общественного транспорта сократится. Время поездки уменьшится на 30-40%.
Помимо этого, в центре и на юге Москвы появится около 60 новых остановок. Некоторые из них обеспечат пересадки на другие маршруты, еще часть – обустроят около точек притяжения. Например, остановка на пересечении Орехового бульвара и Борисовского проезда позволит совершить пересадку на другой транспорт, а также сократит путь до торгового центра.
После запуска новых магистральных маршрутов транспортная ситуация в Бирюлеве Западном изменится. Общественный транспорт пройдет через квартал около платформы Бирюлево-Товарная. Улучшится ситуация и в Орехове-Борисове. Маршруты охватят Шипиловскую улицу и Ореховый бульвар.
Столичные власти обещают, что в следующем году новые магистральные маршруты появятся в Юго-Западном и Западном административных округах.
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