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Общество
В центре и на юге Москвы в ноябре появится 38 новых магистральных маршрутов

В центре и на юге Москвы в ноябре появится 38 новых магистральных маршрутов

Новые маршруты улучшат транспортную доступность для 1,9 миллиона жителей Москвы.
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38 новых наземных магистральных маршрутов появится в Центральном и Южном административных округах (ЦАО, ЮАО) в ноябре 2021 года. Общественный транспорт будет курсировать по Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому проспекту, Нахимовскому проспекту и другим. Также сообщается, что в общей сложности будет обновлено порядка 200 маршрутов.

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Помимо этого, в центре и на юге Москвы появится около 60 новых остановок. Некоторые из них обеспечат пересадки на другие маршруты, еще часть – обустроят около точек притяжения. Например, остановка на пересечении Орехового бульвара и Борисовского проезда позволит совершить пересадку на другой транспорт, а также сократит путь до торгового центра.

После запуска новых магистральных маршрутов транспортная ситуация в Бирюлеве Западном изменится. Общественный транспорт пройдет через квартал около платформы Бирюлево-Товарная. Улучшится ситуация и в Орехове-Борисове. Маршруты охватят Шипиловскую улицу и Ореховый бульвар.

Столичные власти обещают, что в следующем году новые магистральные маршруты появятся в Юго-Западном и Западном административных округах.

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Фото Е. Самарина. Mos.ru
Автор: 8 октября 2021, 13:02 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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