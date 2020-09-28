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Общество

Умер известный российский фотограф

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В Москве в возрасте 81 года ушел из жизни фотограф Владимир Мусаэльян, передает "Царьград". Он известен благодаря снимкам советских политических деятелей. В частности, на протяжении 14 лет Мусаэльян служил персональным фотографом Брежнева. Есть в его портфолио также снимки Андропова и Горбачева.

Фотограф не ограничивался жанром портретов и снимал также репортажи. В частности, большая роль в его творчестве была посвящена советской космической программе.

Автор: 28 сентября 2020, 21:48 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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