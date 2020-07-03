Замглавы Минобрнауки заподозрили в мошенничестве на 40 миллионов

Министерство внутренних дел попросило об аресте замглавы Минобрнауки России Марины Лукашевич. Ранее стало известно о том, что высокопоставленного чиновника и некоего бизнесмена задержали по подозрению в мошенничестве на 40 миллионов рублей. Отмечается, что министерство сотрудничает с полицией и оказывает следствию необходимое содействие.
Популярные темы форума
Дочь не хочет рожать
Ваше отношение к Зеленскому?
Чувство вины
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
На что бабы тратят свою жизнь?
Напутствие для россиян
Когда вы перестали кормить грудью?
Дал пощечину
Папа не разрешает встречаться с кавказцем