Замглавы Минобрнауки заподозрили в мошенничестве на 40 миллионов

Министерство внутренних дел попросило об аресте замглавы Минобрнауки России Марины Лукашевич. Ранее стало известно о том, что высокопоставленного чиновника и некоего бизнесмена задержали по подозрению в мошенничестве на 40 миллионов рублей. Отмечается, что министерство сотрудничает с полицией и оказывает следствию необходимое содействие.