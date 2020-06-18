Доктор Мясников рассказал о признаках плохого врача

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько рекомендаций по распознаванию плохих врачей. По мнению Мясникова, неумелого специалиста выдает выписываемая им терапия.
Доктор отметил, что хороший медик не станет прописывать пациенту антибиотики, если его температура ниже 38 градусов, но при этом он ощущает ломоту в теле. Также не стоит доверять врачу, который выписывает антибиотик вместе с противогрибковым препаратом или назначает внутримышечные инъекции при гипертонии.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Зачем парад победы?
Рыжие самые красивые
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора
Домашнее насилие?
Вот и открылась правда!
Если у вас все плохо и неразрешимые проблемы, но есть вера, что все может измениться.