Россия подняла истребители для перехвата бомбардировщиков США

ВКС России подняли в воздух истребители Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков В-52H и нескольких самолетов НАТО над Балтийским морем. В Минобороны России отметили, что авиация США и НАТО не нарушала российских границ.
Известно, что самолеты западных стран выполняли маневры в рамках учений "Балтопс-2020" над нейтральными водами Балтики.
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