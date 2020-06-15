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Проглотила зубную щетку вместе с колбасой: московские врачи спасли необычную пациентку

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Московские врачи достали из пищевода 22-летней девушки зубную щетку. Этим предметом она пыталась протолкнуть застрявший в горле кусок колбасы.

Однако в процессе девушка случайно проглотила вместе с колбасой и саму щетку, после чего позвала на помощь. Ее родители вызвали скорую. Посовещавшись, медики решили извлечь инструмент с помощью эндоскопа, сделав на нем петлю. Им удалось подцепить щетку и удалить ее из тела девушки. После этого пациентку отправили домой.

Автор: 15 июня 2020, 21:37 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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