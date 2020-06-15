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Общество

Американцу дали 16 лет колонии за шпионаж в России

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Московский городской суд вынес приговор гражданину США, подданному Великобритании, Ирландии и Канады Полу Уилану, передает сетевое издание "Москва 24". Его задержали в российской столице 28 декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. 15 июня 2020-го американца приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Автор: 15 июня 2020, 11:45 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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