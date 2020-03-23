Меркель сдала тест на коронавирус

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдала в понедельник тест на коронавирус. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.
Ранее СМИ сообщили, что Меркель ушла на карантин после контакта с врачом, у которого выявили китайскую инфекцию. Немецкий политик решает все вопросы удаленно, уточняет Lenta.ru.
Популярные темы форума
А вы уже сходили в ашан?
Хочу найти мужика
Коронaвирус - это миф?
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Куда бы вы сейчас поехали?
А вы смотрите Док Ток?
Как не заболеть?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
Сексу хана?