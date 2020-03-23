Меркель сдала тест на коронавирус

Продолжение: Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдала в понедельник тест на коронавирус. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.

Ранее СМИ сообщили, что Меркель ушла на карантин после контакта с врачом, у которого выявили китайскую инфекцию. Немецкий политик решает все вопросы удаленно, уточняет Lenta.ru.