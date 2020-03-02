Мать Амаяка Акопяна умерла в Москве

Мать иллюзиониста Амаяка Акопяна умерла в возрасте 88 лет. Лия Ивановна скончалась в Больнице имени Боткина, куда ее доставили 25 февраля с подозрением на дыхательную недостаточность, передает "МК".
Напомним, что Лия Акопян некоторое время работала ассистенткой у супруга, иллюзиониста Арутюна Акопяна. Затем она окончила консерваторию и стала оперной певицей, сообщает Пятый канал.
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