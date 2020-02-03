Зараженных коронавирусом иностранцев решили высылать из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом. В списке мер депортация зараженных иностранцев, пишет РИА Новости.
По данным телеканала "360", вирус добавили в список особо опасных заболеваний. "Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляцию и карантин", – заявил Мишустин.
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