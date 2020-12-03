Путин поздравил победителей и участников с завершением VI Национального чемпионата "Абилимпикс"

Глава государства поздравил победителей и участников недавно завершившегося Национального чемпионата "Абилимпикс". По словам российского лидера, в этом году он проходил в особых условиях – в основном дистанционно, но уровень мастерства и профессиональной подготовки ребят неизменно остался очень высоким.
Владимир Путин отметил, что за таким мастерством всегда стоят сила духа, упорство и целеустремленность. Он добавил, что эти же качества ведут российских паралимпийцев вперед, к новым победам. По словам президента, это очень важный пример для всех.
"Если никогда не сдаваться, можно покорить любые вершины", – подчеркнул Владимир Путин.
Золотые призеры III и V Национальных чемпионатов "Абилимпикс" Илья Фомин и Полина Бивол выразили президенту благодарность за оказываемую поддержку в проведении конкурсов профмастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в части привлечения внимания со стороны работодателей. Через систему конкурсов "Абилимпикс" Илье удалось сформировать хорошее портфолио для дальнейшего трудоустройства.
Так, победитель V Национального чемпионата "Абилимпикс" в компетенции "Токарные работы с ЧПУ" получил предложение о работе от одного из ведущих предприятий – государственной корпорации "Роскосмос". В продолжение встречи победитель III Национального чемпионата "Абилимпикс" в компетенции "Дизайн персонажей" Полина Бивол рассказала Владимиру Путину, что "Абилимпикс" стал стартом ее профессионального развития и помог в выборе профессии. Девушка попросила рассмотреть возможность стимулирования работодателей на предоставление стажировки и рабочих мест участникам чемпионатов, а также предусмотреть сертификаты от руководителей компаний на их обучение.
Владимир Путин поручил федеральным органам власти проработать вопрос с сертификатами на обучение победителей чемпионатов "Абилимпикс", а также продумать более широкое участие бизнеса и госкомпаний в сопровождении конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" и содействии их трудоустройству.
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