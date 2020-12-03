Путин поздравил победителей и участников с завершением VI Национального чемпионата "Абилимпикс"

Президент России Владимир Путин в Международный день инвалидов провел традиционную встречу в формате видеоконференции с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями. Также в ней участвовали победители Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей".



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