В России изменятся правила оформления больничных

Министерство труда России предложило новую схему оформления больничных. Изменения предполагают ввести в следующем году. Сейчас нововведения находятся на рассмотрении Российской трехсторонней комиссии.
Согласно предложенным правилам, гражданину не надо будет каждый раз предоставлять полный пакет документов для выдачи больничного листа. Раньше для того, чтобы открыть больничный, нужно было иметь при себе паспорт и СНИЛС, пишет URA.RU.
Благодаря новому проекту Минтруда все необходимые документы нужно будет предоставлять единожды – при трудоустройстве.
Напомним, с 14 декабря в России вступили в силу новые правила оформления больничных листков. Теперь можно открыть электронный больничный. Для этого документ не нужно будет отдавать работодателю.
Также из нововведений то, что больничный по уходу за ребенком теперь не будет лимитированным. По мнению специалистов, такие меры снизят число ошибок в документах. Кроме того, теперь больничные и пособия для матерей с детьми будут оплачиваться напрямую, а не через работодателя.
Ранее в ходе Большой пресс-конференции президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в 2021 году.
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