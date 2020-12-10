Названы самые вредные для мозга продукты

Американский невролог Лиза Москони считает, что человеческий мозг входит в число органов, работу которых легче всего нарушить неправильным питанием. Поэтому она перечислила продукты, которые могут навредить ему больше всего.
Прежде всего, к ним относится сладкая и жирная пища с высоким содержанием жиров животного происхождения. Если после употребления такой еды ощущается слабость, сонливости и неясное мышление, значит мозгу был причинен вред. В дальнейшем это может перерасти в заболевания сердечно-сосудистой системы, а также повысить риск развития слабоумия, сообщает Ura.ru.
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