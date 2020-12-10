Малькевич попросил Роскомнадзор проверить СМИ-иноагенты

Учрежденные за рубежом и финансируемые из-за границы СМИ манипулируют общественным сознанием, создают социальную напряженность и пытаются дискредитировать органы власти, подчеркнул Малькевич. С учетом предстоящих выборов в Госдуму это особенно опасно, уверен общественник.
Чтобы читатели понимали направленность, идеологическую и смысловую составляющую публикаций таких медиа, в российском законодательстве было закреплено понятие СМИ-иноагент, отметил Малькевич. Он напомнил, что такие медиа должны маркировать свои материалы на собственных площадках, в социальных сетях и видеохостингах.
Сейчас требования законодательства СМИ-иноагенты не соблюдают, констатировал член Общественной палаты. Сложившуюся ситуацию он назвал недопустимой.
"Поэтому официально обратился в Роскомнадзор с просьбой провести проверку соблюдения СМИ-иноагентами требований действующего законодательства и при необходимости принять соответствующие меры", – написал Малькевич в своем телеграм-канале.
Ранее в Общественной палате поддержали законопроект о возможности признания иностранными агентами физических лиц, которые ведут политическую деятельность, собирают важную информацию и получают на это деньги из-за рубежа.
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