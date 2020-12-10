Синоптики пообещали россиянам возвращение тепла

На европейской части России декабрь выдался довольно холодным. В столичном регионе ночная температура воздуха опускалась до 12 градусов мороза.
Но Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что синоптики ожидают возвращение теплой погоды уже с начала следующей недели. Это связано с ослаблением антициклона, который принес холода из Сибири. Так, дневная температура воздуха местами может повыситься до нуля градусов, сообщает RT.
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