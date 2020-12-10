Внушают стойкость и надежду: выбраны главные цвета 2021 года

Специалисты Института цвета Pantone выбрали главные цвета наступающего 2021 года. Ими стало сочетание глубокого серого и яркого желтого.
Эксперты пояснили, что первый олицетворяет практичность и твердость, а второй придает тепла и оптимизма. А в сочетании они внушают стойкость и надежду, что отражает текущие культурные запросы человечества. В институте считают, что именно эти цвета будет актуально использовать в одежде, косметике, домашнем дизайне и упаковке, передает телеканал "360".
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