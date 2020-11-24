Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга

В настоящее время сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который заперся в квартире. Вместе с ним находятся шестеро детей. Неизвестный обещает их убить, если его требования не будут выполнены.
По предварительной информации, 42-летний мужчина является хозяином квартиры. На месте работает спецназ. Требования захватчика невнятны, однако он обещает начать убивать, если сотрудники полиции не пойдут ему навстречу.
Также появились данные о том, что у взявшего в заложники детей может быть огнестрельное оружие. Ранее мужчина работал в организациях, связанных с охранной деятельностью, поэтому, вероятно, что лицензия на оружие выдавалась.
Сообщается, что у захватчика были проблемы с алкоголем. Его неоднократно штрафовали за распитие спиртных напитков в общественных местах.
Популярные темы форума
Мне 49 лет понравился молодой парень
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Кастовые отношения
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Почему девушки выбирают постарше?