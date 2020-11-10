Знаменитый теледоктор Александр Мясников обвинил россиян в разорении отечественной медицины. По его словам, граждане обращаются в медучреждения за услугами, которые им зачастую не нужны.
В результате больницы и клиники испытывают лишнюю нагрузку, из-за которой не могут оказать помощь тем, кому она действительно остро необходима. Особое внимание Мясников уделил тем пациентам, которые записываются на компьютерную томографию из-за обычной головной боли, сообщает Vse42.ru.
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