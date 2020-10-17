Как расплачивающихся картой пенсионеров обманывают в магазинах

Все больше пенсионеров оплачивают покупки в магазинах картой. Во многом это связано с пандемии коронавируса, когда покупателей просят не использовать наличные во избежание распространения инфекции. Вместе с тем участились случаи, при которых продавец и кассир обманывает доверчивых и невнимательных пожилых людей.

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