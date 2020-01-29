Пропавший 95 лет назад корабль нашелся в Бермудском треугольнике

Пароход SS Cotopaxi покинул порт Чарлстон на восточном побережье США 29 ноября 1925 года. Торговое судно, на борту которого находились 35 человек, направлялось в Гавану на Кубе. Однако ни там, ни где бы то ни было еще корабль больше не видели.
На протяжении почти ста лет пароход числился среди той когорты жертв Бермудского треугольника, которые буквально растворились в воздухе, не оставив ни малейшего следа в этом мире. Однако ситуация изменилась – корабль дал о себе знать спустя 95 лет после своего исчезновения.
Нашелся он, как и ожидалось, на дне моря в пределах Бермудского треугольника. Если быть точнее, то обломки SS Cotopaxi были обнаружены в 65 километрах от побережья Сент-Огастина в штате Флорида.
Разрешить эту загадку помог британский историк Гай Уолтрес. Он изучил судовые записи в архивах лондонской компании Ллойда, передает "Российская газета" со ссылкой на телеканал Fox. В том, что для розыска пропавшего у американских берегов корабля эксперт обратился к документам британской фирмы, нет ничего удивительного – она была страховым брокером для корабля.
Из бумаг стало ясно, что последние вести от SS Cotopaxi поступали спустя два дня после его отплытия – экипаж корабля по радио передал сигнал бедствия 1 декабря 1925 года. Это позволило сузить круг поисков.
Выяснилось, что в ареале, где могло потерпеть крушение судно, еще 35 лет назад были обнаружены останки некоего корабля. Вооружившись новой информацией, подводные исследователи опустились на дно и убедились, что речь идет именно о SS Cotopaxi. Загадка Бермудского треугольника нашла себе вполне прозаическое объяснение.
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