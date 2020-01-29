Уничтожат за три часа: России предсказали страшное поражение в войне

В случае войны с США Россия потерпит поражение за три часа,
полагают китайские эксперты. Чтобы исключить трагическое развитие событий, они
советуют Москве сосредоточиться на трех направлениях.
Первое – разработка новых стратегических бомбардировщиков. Второе – ускорить модернизацию воздушно-космических войск, подводных сил и ракетных войск. Также эксперты советуют России совершенствовать возможности для быстрого ответного удара, пишет портал China.com.
Российские эксперты с выводами китайских коллег не согласны. Имеющийся в распоряжении Москвы арсенал позволит уничтожить вероятного противника хоть десять раз, пишет "Царьград".
Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Журавко предположил, что аномально теплая зима в России может быть следствием применения американцами климатического оружия. Нынешние климатические аномалии неслучайны, уверен он.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" парламентарий заявил, что первые испытания климатического оружия Вашингтон мог провести во Вьетнаме. "Эти разработки идут, хотя они запрещены", – подчеркнул депутат. По его мнению, разработка климатического оружия в США ведется под прикрытием научных исследований.
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