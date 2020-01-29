Центральный рынок в центре Москвы станет новым фуд-кортом Года Нисанова и Зараха Илиева

Центральный рынок на Рождественском бульваре стал новым проектом холдинга "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева.

Фуд-корт обещает стать местом притяжения еще большего числа москвичей и гостей столицы, где не только можно будет отлично провести время с друзьями, коллегами и близкими.



Из прошлого в будущее

Фуд-корты, рестораны и агрокластеры Года Нисанова и Зараха Илиева давно стали неотъемлемой частью столичного антуража, а их успех и востребованность у тысяч посетителей доказывают, что профессиональный подход в области девелопмента, гастрономии и ресторанного бизнеса создает благодатную почву для реализации все новых и новых проектов.

Площадь Центрального рынка составляет 4,7 тысяч квадратных метров, а суточная проходимость – более 12 тысяч человек в сутки. Но не только размах проекта привлек внимание бизнесменов.

Холдингу "Киевская площадь" не вновь работать на самых крупных, знаковых, исторических территориях столицы. За годы строительства и девелопмента в разных районах Москвы компания разработала оптимальные способы сохранения исторической идентичности, превращая устаревшие и заброшенные места в современные городские аттракции.

Рождественский или Центральный рынок возник стихийно в самом оживленном центре Москвы несколько веков назад. Как место торговли окончательно сформировался в конце XIX – начале ХХ веков и был одним из немногих мест, где в пределах Садового кольца москвичи могли приобрести свежие крестьянские продукты, разную снедь, фрукты и овощи. Исторически Рождественский рынок всегда формировал "лицо" города со своими традициями и гастрономическими пристрастиями.

И сегодня на Рождественском бульваре дом 1 московские традиции частично будут воссозданы, но в новом современном исполнении. Это касается не только главной концепции, но и внутреннего содержания. В частности, будут реконструированы и обновлены системы освещения и кондиционирования, подъемные механизмы, а также звуковое оборудование. Ожидается пополнение списка кафе и ресторанов. Особое место займут знаменитые рестораны авторских кухонь и продуктовые бутики известных брендов.

"Киевская площадь" отправляет в "Депо"

Гастроквартал "Депо" на Белорусской считается одним из самых ярких городских проектов "Киевской площади" под управлением Года Нисанова и Зараха Илиева. Каждые выходные здесь бывают около 30 тысяч человек. За год своего существования квартал развился в особенную городскую структуру со своим микроклиматом и социальной нагрузкой. Полузаброшенные и пустовавшие ранее здания трамвайного депо обрели вторую, яркую жизнь модного квартала. На 11 тысячах квадратных метрах площади расположились 75 ресторанов, жизнь в которых не утихает 24 часа в сутки. Первая и основная задача девелоперов была виртуозно решена архитекторами и реставраторами, сохранившими и восстановившими по архивным материалам изначальный стиль псевдоготики начала 20 века.

Правительство Москвы по заслугам оценило работу группы архитекторов, наградив коллектив премией "Московская реставрация". Другой престижной награды "Night2Day Choice" удостоилось "Депо Лесная" в номинации "Лучший гастрорынок".

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, "Депо" Года Нисанова и Зараха Илиева является "новым московским брендом", где создана особая атмосфера. А рестораторы, среди которых знаменитый Александр Раппопорт, заявляют о возникновении "серьезного гастрономического явления" в Москве.

Империя еды Года Нисанова и Зараха Илиева

Гастрономическая тема нашла свое воплощение во многих девелоперских проектах Года Нисанова и Зараха Илиева.

С созданием агрокластера Фуд-Сити была решена логистическая задача доставки в Москву продовольствия, его хранения и реализации. Проект успешно развивается. Фуд-Сити-2 расширит возможности по насыщению Московского рынка продуктами питания отечественных и зарубежных производителей.

Уникальный проект ресторан "Восход" на территории парка "Зарядье" создавался "Киевской площадью" на стыке истории и современности. Спроектированный в стиле советского ретро, он отлично вписался в общую идею реновации центра Москвы. Воссоздавая атмосферу недавнего прошлого, ресторан является органичной частью всего исторического комплекса. Эксперты отмечают оригинальность проекта и его необычное воплощение.

В роскошных отельных комплексах, принадлежащих холдингу "Киевская площадь" Зараха Илиева и Года Нисанова, таких как Radisson Collection Hotel Moscow, Radisson Slavyanskaya Hotel, рестораны являются важной частью гостиничного бизнеса с особой кухней и уровнем сервиса. Являясь предприятиями общепита, по сути, рестораны в отелях поддерживают марку Radisson, опираясь на престиж, высокое качество и разнообразие меню.

Эксклюзивный проект круглогодичной навигации по Москве-реке флотилии Radisson Royal, также принадлежащей Году Нисанову и Зараху Илиеву, привлек внимание не только любителей речных прогулок, но и специалистов отрасли питания. Плавучими ресторанами стали называть в Москве белоснежные яхты флотилии. На борту каждого судна оборудованы кухни и залы на десятки посадочных мест. Специальные круглогодичные гастрономические круизы по Москве-реке пользуются особой популярностью как у гостей столицы, так и самих москвичей. Лучшие шефы международного класса не отказываются от возможности сервировать на яхтах Radisson Royal на заказ шикарные столы в рамках корпоративных, семейных и праздничных мероприятий.

Кроме того, огромный опыт в организации точек общепита холдинг "Киевская площадь" приобрел в процессе строительства и управления торговыми молами. Сетевые рестораны, кафе, гастробары, фуд-корты стали неотъемлемой частью и в ТРЦ "Европейский", и в мебельном гиганте ТЦ "Гранд", и в автомобильно-сервисном ТЦ "Москва".

Что касается новой площадки Центрального рынка на Рождественском бульваре, владельцы "Киевской площади" прогнозируют успех проекта: "Мы планируем,- говорит председатель совета директоров "Киевской площади" Год Нисанов,- использовать свой опыт, который приобрели за время работы в сфере управления уникальными девелоперскими проектами, и вывести Центральный рынок на качественно новый уровень".

По материалам Версия.ру