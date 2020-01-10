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Общество

Как контролировать агрессивных домашних животных

Фото: Wassilios Aswestopoulos/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Столичные ветеринары рассказали, как контролировать агрессивных домашних животных. Они назвали несколько способов.
прочитано 151 раз

Специалисты посоветовали обрызгивать домашних кошек, которые демонстрируют агрессивное поведение, водой из пульверизатора. Однако животных, которые кусаются и царапаются, нужно воспитывать разными методами. Лучше всего заниматься дрессурой домашнего любимца с раннего возраста.

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"Кошки могут кусаться и царапаться во время болезни, так как у них включается инстинкт самосохранения", – пояснили ветеринары. Таким образом животное дает понять, что его лучше не трогать.

Если любимый пушистик начинает проявлять агрессию во время игры, то нужно остановить процесс. Питомец должен понять, что он провинился.

Кошки также не любят громких звуков, поэтому хозяин может повысить голос или кинуть на пол какой-нибудь предмет. Наказывать домашнее животное физически категорически нельзя – оно может затаить обиду на владельца. В худшем случае, если физические наказания становятся регулярными, то питомец перестает доверять хозяину и становится еще более агрессивным.

Для собак лучшим средством контроля ветеринары назвали команду "фу". Если пес понимает ее, то его легко можно успокоить.

А вот енотов или хорьков лучше воспитывать с помощью лакомства. К примеру, кусочек сыра или яблока можно спрятать в кулак. Если хорек агрессивен, то лакомства он не получит. После пары таких манипуляций зверьки начинают понимать, что им нужно хорошо себя вести, чтобы получить вкусности.

Иногда еноты могут быть агрессивны из-за брачного периода. В это время мелких хищников лучше не трогать. Как только период закончится, их поведение вернется в норму, отмечает ФАН.

Автор: 10 января 2020, 13:26
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