Стало известно об угрозах для домашних животных в Новый год

В первую очередь специалисты предупреждают об опасности салюта для домашних животных. Питомец может сильно испугаться громких и резких звуков, что может привести даже к разрыву сердца. Ветеринары порекомендовали задернуть шторы в квартире, отвлечь кошек и собак лакомством, пернатых любимцев накрыть плотным одеялом, а грызунов в клетках унести подальше от окон.
Кроме того, как сообщает телеканал "Царьград", собак нужно выгуливать перед салютом и никак не во время него. Животное получит огромный стресс от громких залпов и может сорваться с поводка.
Также специалисты не рекомендуют угощать домашних питомцев едой с праздничного стола, которая не полезна для здоровья животного. Подобный акт "щедрости" может привести к серьезным проблемам с пищеварительной системой любимца.
Помимо этого особенно внимательными стоит быть хозяевам, чьи пушистики питают страсть к елочным украшениям. В лучшем случае животное может уронить на себя елку, как это часто делают коты, а в худшем – попробовать на вкус стеклянный шарик, и тогда последствия могут быть весьма печальными, вплоть до летального исхода.
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