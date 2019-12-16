Стало известно об угрозах для домашних животных в Новый год

Стало известно о главных угрозах здоровью домашних питомцев в Новый год. Эксперты рассказали, как уберечь любимого пушистика от опасности.



В первую очередь специалисты предупреждают об опасности салюта для домашних животных. Питомец может сильно испугаться громких и резких звуков, что может привести даже к разрыву сердца. Ветеринары порекомендовали задернуть шторы в квартире, отвлечь кошек и собак лакомством, пернатых любимцев накрыть плотным одеялом, а грызунов в клетках унести подальше от окон.

Кроме того, как сообщает телеканал "Царьград", собак нужно выгуливать перед салютом и никак не во время него. Животное получит огромный стресс от громких залпов и может сорваться с поводка.

Также специалисты не рекомендуют угощать домашних питомцев едой с праздничного стола, которая не полезна для здоровья животного. Подобный акт "щедрости" может привести к серьезным проблемам с пищеварительной системой любимца.

Помимо этого особенно внимательными стоит быть хозяевам, чьи пушистики питают страсть к елочным украшениям. В лучшем случае животное может уронить на себя елку, как это часто делают коты, а в худшем – попробовать на вкус стеклянный шарик, и тогда последствия могут быть весьма печальными, вплоть до летального исхода.