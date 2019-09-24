Иванка Трамп засветила задорные соски на ежегодном саммите

Наследница главы Белого дома явно не оценила масштаб и серьезность мероприятия и явилась на него в провокационном наряде. Она надела миди-юбку Prada с 3D-изображением роз стоимостью в две тысячи долларов, лакированные черные туфли и голубую рубашку. Судя по всему, Иванка забыла надеть нижнее белье. На снимках из Сети хорошо видно проступающие соски. Дополнили аутфит идеальная укладка и яркий макияж.
Матерью Иванки является его первая супруга, чехословацкая модель Ивана Зельничкова. Бывшая жена подарила ему еще двух наследников – Дональда-младшего и Эрика.
Следующей супругой Трампа стала актриса Марла Мейплз. Она родила миллиардеру дочь Тиффани. Спустя шесть лет после после второго развода Дональд снова женился. На этот раз он сделал предложение фотомодели из Восточной Европы – 34-летней Мелании Кнаусс. В этом браке на свет появился Бэррон Уильям Трамп.
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